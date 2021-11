Su compañera María de las Nieves quiere ser fotógrafa y dar testimonio de la belleza de su localidad. Asegura que lo que más disfruta del modelo ABCD es que puedo aprender de mis compañeros. Cuando doy una tutoría, si pronuncio mal una palabra me corrige mi compañero o al revés, así te das cuenta de que hay cosas que no sabías. Hay un diálogo, no como en otras escuelas, donde nada más enseña el maestro .

El plantel de bachillerato más cercano a su comunidad está a dos horas y media por caminos de brecha. Acá es muy bonito, no hay contaminación; me gusta donde nací, pero cuando sea grande yo sí me quiero ir a la ciudad a estudiar, a conocer lugares. Quiero ser militar paracaidista, como esas mujeres que he visto en los desfiles, te da una emoción cuando las ves , dice Yazmín, quien quisiera cumplir el sueño de conocer un museo.

Sin acceso a becas

En San Luis del Pino se multiplican las carencias. El clima frío semiárido no es propicio para el cultivo del maíz. De ahí que las familias deban gastar hasta 500 pesos por un bulto del grado que permite alimentar a una familia numerosa sólo tres o cuatro días, aunque vayas agarrando de a poquito. Lo que tenemos más a la mano son los frijolitos, que es con lo que la vamos pasando , señala María.

Pese a ello, la beca a que pueden acceder como alumnos de educación básica no llega para todos. Metimos los papeles, pero a unos les llegó y a otros no, y ese dinero sí nos ayuda porque pueden comprarnos zapatos y comida, es un apoyo, pero ahorita ya no está llegando mucho. Acá apenas alcanza para comer y dar una pequeña cooperación de 10 pesitos para las actividades de la escuela, como cuando hacemos una kermés .

Sin acceso a caminos pavimentados ni transporte y a casi cinco horas del hospital más cercano, la esperanza de un mejor futuro, sin embargo, subsiste. “Mi mamá me dice que le gustaría que terminara una carrera cuando yo sea grande. Me dice: ‘Yo no tuve la oportunidad, pero te vamos a apoyar con lo necesario, cuenta con mi apoyo’, y la verdad me siento orgullosa porque mis padres me lo dicen”, narra Yazmín, quien, junto con su hermano Isai, de primer grado de secundaria, son los primeros de su familia en cursar ese nivel educativo.

Agrupados en la Asociación Promotora de Educación Comunitaria, los padres de familia de la Secundaria Comunitaria Rural de San Luis del Pino recuerdan que hace cinco años iniciaron la aventura de solicitar la apertura de una secundaria Conafe en su comunidad, pues antes los menores iban a pie a un plantel a más de dos horas de camino.