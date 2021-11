Lamentablemente las promesas de campaña en materia migratoria se han estancado en el Congreso de ese país y se relegó a un asunto de segundo o tercer orden. Aunque presentes en el discurso, tal como quedó en la reciente reunión trilateral, en los hechos no comparten la urgencia del plan de infraestructura o de acción contra la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la firma PEW Research, (agosto de 2020) en 2018 había 44.8 millones de migrantes que viven en Estados Unidos, o sea 13.7 por ciento de la población del país. La población de inmigrantes no autorizados creció rápidamente entre 1990 y 2007, alcanzando un pico de 12.2 millones . Desde entonces, la población se redujo para alcanzar 10.5 millones en 2017.

Agrega que los inmigrantes no autorizados de México representan menos de la mitad de todos los no autorizados y han sido un motor de la disminución de la población del grupo: el número de inmigrantes no autorizados de México cayó de un máximo de 6.9 millones en 2007 a 4.9 millones en 2017. A partir de 2010, más inmigrantes asiáticos que hispanos han llegado anualmente a Estados Unidos .

La tendencia de los últimos años parece cambiar; la prueba es que en agosto varios medios de comunicación informaron que la Patrulla Fronteriza reportó 200 mil encuentros con migrantes en julio, la cifra mensual más alta en más de dos décadas.

Las restricciones a la migración imperantes en la administración Trump y los cierres fronterizos temporales parecen haber sido exitosos en reducir el flujo a corto plazo. Sin embargo, la lógica político-electoral de la que se nutrió el tema migratorio en ese gobierno nada puede hacer frente a la demanda laboral de la economía más poderosa del mundo. Dinámica que, por cierto, fue señalada atinadamente por el gobierno mexicano durante la reunión trilateral.