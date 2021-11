El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, señaló a nombre de las personas en tránsito: Le decimos al crimen organizado, quien quiera que sea, que no se meta con el pueblo migrante; si son engañadores, estafadores o extorsionadores, los vamos a meter a la cárcel .

Manifestó que los integrantes de la caravana van a decidir si toman o no la propuesta del gobierno federal sobre la entrega de tarjetas para permanecer en el país. Sabemos que no quieren que siga caminando la gente por mucho riesgo, pero que nos regularicen a todos. Aquí no hay opción: tarjeta para todos .

Expresó que nosotros vamos juntos caminando muy ordenados, nos hemos puesto de acuerdo, no hay pleito entre nadie, no hay nacionalidades, ni confusión sino unión .

García Villagrán comentó que están realizando un censo entre los miembros del contingente para que no se crea que vamos al trancazo; vamos a decirle a la autoridad que nos regularice a todos o a nadie .

El grupo descansó ayer en Escuintla para reanudar hoy la marcha hacia Mapastepec.