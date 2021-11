Apuntó que no hay certeza de cuánto líquido hay disponible en La Laguna, lo único claro es que toda el agua disponible tiene concesiones, pero unas dos terceras partes son de grandes empresarios que explotan los mantos acuíferos, una pequeña parte queda a los ejidos productivos. Esas fueron concesiones que vienen del fenómeno privatizador de 1992. Fue lo que hizo surgir el conflicto .

García Hernández agregó que la poca agua que queda, las comunidades están dispuestas a defenderla con la vida , y el problema no está en el pueblo, sino en el modito en que se explican las cosas. Precisó que el proyecto se va a llevar a cabo y los más importantes empresarios de La Laguna, con los que no me he reunido, tienen disposición de donar concesiones, para que las comunidades no pongan la poca agua que les queda, sino que venga de los grandes concesionarios .