l Guadalajara de Michel Leaño resultó un fiasco y las disculpas del dueño Amaury Vergara están en el aire, donde pueden diluirse si no las acompaña de acciones contundentes e inmediatas. Si algo aprendieron los jugadores tapatíos fue a imitar al técnico en eso de hablar con optimismo desbordado, pero sin bases. El equipo ganaba 2-1 y el timonel hizo cuentas alegres, sacó delanteros y quiso cuidar el marcador; sin embargo, llegó el empate y la victoria del Puebla... Hubo justicia.

Prevalece la lógica, se instalan en cuar-tos de final los mejores. Hay que reconocer que la repesca es un boquete que se abrió de forma forzada para que entre un cúmulo de emociones extra en partidos con tintes cardiacos. No obstante, hay inercias, los Diablos ya iban en tobogán, en caída libre. Los dirigidos por Hernán Cristante son uno de los planteles más veteranos de la Liga Mx, encabezados por el enjundioso Rubens Sambueza de casi 38 años.

El equipo de la UNAM sabe de qué se trata, la repesca no sólo es para que las televisoras engorden la cartera, los del Pedregal de nuevo se subliman en la recta final, saltaron a la grama del estadio Nemesio Diez con la daga entre los dientes y las garras afiladas. Su velocidad y vértigo fue veneno para los añosos mexiquenses, los dejaron con aliento suficiente tan sólo para arrastrarse tras un tanque de oxígeno.

La liguilla femenil también está lista y dejó estragos en equipos como Pumas, donde se tambalea la estratega Karina Báez. Pachuca es otro de los principales fracasos del certamen, las Tuzas se quedaron en la orilla, a una brazada de meterse a los cuartos de final; no les funcionó la contratación de Antonia Is, tampoco mejoró lo necesario con Jaime Correa, mientras Charlyn Corral no ha encontrado su mejor forma. El Querétaro de Carla Rossi simplemente se desplomó.

Las últimas fechas del torneo regular demostraron que la gloria no está reservada con claridad para las tigrillas. Hay un pelotón que lucha duro por trepar al peldaño de las tricampeonas: Rayadas, rojinegras, Chivas y América en su turno les dieron intensa batalla. Xolas y cruzazulinas fueron la sorpresa al colarse a los cuartos de final. Las fronterizas emergieron de torneos desastrosos donde no salían del sótano, mientras La Máquina, de Roberto Pérez, avanza a paso lento pero firme.