Foto F. Olvera, M. Peláez, C. Ramos y C. Rodríguez

▲Germán Larrea, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres, en conjunto se quedan con un 10% del PIB. Foto F. Olvera, M. Peláez, C. Ramos y C. Rodríguez

De hecho, algunos de sus integrantes no dejan de acumular jugosos contratos de obra pública (el Tren Maya es uno de los casos), ante lo cual la autoridad pretexta que no hay otros que puedan sacar la chamba.

Entonces, es debatible aquello de que México no es de un grupo, de una minoría , porque ésta no deja de saquear al país, de evadir impuestos, de fugar capitales, de presionar y chantajear –en algunos casos exitosamente– al poder gubernamental, de concentrar el ingreso y la riqueza, ante lo cual de repente la autoridad hace circo y maroma para salir adelante.

Esos 2.2 billones de pesos en manos de apenas cuatro magnates equivalen al ingreso (corriente promedio anual de 10 por ciento de los hogares más pobres del país) de cerca de 56 millones de mexicanos.

Por lo anterior, es notorio que no es sostenible la tesis de que México es de todos los mexicanos y no de un grupo, una minoría , porque mientras se mantenga la abismal diferencia en el ingreso de los habitantes y la riqueza se concentre –cada vez más– en unas cuantas manos, esta República seguirá profundamente desigual y dominada por un gru-púsculo, por mucho que la autoridad federal se esfuerce en gobernar para todos, especialmente para los pobres.

En otra parte de su discurso, López Obrador subrayó que sin el apoyo del pueblo tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra, emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales, ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente, como la que padeció Francisco I. Madero .

Ahí le faltó mencionar a la minoría rapaz, a la mafia del poder, porque el dinero que alimenta a los medios informativos convencionales y las redes sociales proviene, precisamente, de ese grupúsculo, en el entendido de que la prostitución mediática cuesta, y no poco.

Pero bueno, declaró el mandatario que ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información; no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal .

Las rebanadas del pastel

Al INE y su drama queen que preside ese organismo se les puede acusar de todo, menos de no generar empleo para sus cuates con salarios millonarios y prestaciones de cuentos de hadas.

Eso sí, son raudos a la hora de censurar todo tipo de denuncia que los encuere.

cfvmexico_sa@hotmail.com