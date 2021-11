No es hiperinflación, todavía no ha llegado a dos dígitos, pero el aumento de precios es un motivo de preocupación. El año cerrará probablemente con un poco más de 7 por ciento, lo que representa el doble del objetivo del Banco de México. Energéticos y devaluación de la moneda son factores que están influyendo. La Constitución le asigna a Banxico la responsabilidad de mantenerla a raya. Tendrá que endurecer sus políticas y subir la tasa de interés.

Los datos son irrefutables. Y luego Andrés Manuel lanzó el anzuelo: Además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos . Ese sí es un punto vital para la supervivencia de Estados Unidos. Un par de días antes, el presidente Biden había tenido una reunión virtual con el líder chino Xi Jinping. Detrás del trato cordial, ambos tienen conciencia de la batalla que están librando y que eventualmente puede desembocar en un conflicto de fuerza más adelante. Para no llegar a ese punto, Estados Unidos necesita a México como un aliado en el terreno de la economía. Crear un Titanic de prosperidad y riqueza en el norte de América. Por lo pronto, la reunión con Biden y Trudeau fue un éxito y no es superfluo mencionar la eficaz tarea del canciller Marcelo Ebrard. Sabe dar resultados.

asta ahora los muchos discursos en torno al T-MEC, y su antecesor, el TLC, han versado sobre la necesidad de fortalecer la integración regional y crear una zona de prosperidad, hasta el momento no realizada en México. En la reunión celebrada en Washington el pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiró un anzuelo que puede cambiar la perspectiva. Planteó el peligro que representa China no sólo en el terreno comercial, sino también en el plano del poder político y militar. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos 13 por ciento del mercado mundial, China domina 14.4 por ciento. Y este desnivel viene de hace 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7 por ciento, y la de América del Norte de 16 por ciento . Si se mantiene esa tendencia, en otros 30 años, para 2051, China tendría el dominio de 42 por ciento del mercado mundial, mientras que México, Canadá y Estados Unidos tendrían tan sólo 12 por ciento .

Emprendimiento

Fundación Azteca realizó la tercera Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social 2021 en Puebla.

Contando con la participación del gobernador, Miguel Barbosa, y del director general del British Council México, Brian Young, entre otros, Ninfa Salinas, presidenta de la Fundación, inauguró el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios de la Secretaría de Economía del estado, recinto que aspira a convertirse en referente de innovación, creatividad y generación de oportunidades.

Sin rumbo, ni historia

Al PRI todavía le queda un nombre valioso: Partido Revolucionario Institucional. Por décadas ha sido su tarjeta de presentación: es el heredero del movimiento revolucionario que creó las principales instituciones del país, como el Seguro Social y el Banco de México.

Fox y Calderón hubieran querido borrar del calendario el 20 de noviembre, Día de la Revolución. Peña Nieto, que es de corazón fif í, fue indiferente. Por lo que vimos el sábado, la 4T ya le anda quitando al PRI la historia. El desfile fue impresionante y, al mismo tiempo, hermoso. Morena podría cambiar de nombre así: Movimiento Revolucionario Nacional o Partido de la Revolución Nacional. ¿Cuál les gusta?

Ombudsman Social

Busqué un módulo del INE para realizar solicitud de credencial por cambio de domicilio, me urge, y resulta que no hay citas sino hasta el próximo año. Me parece que el berrinche del INE nos va a afectar a la población. Espero no se prolongue y pronto pueda realizar mi solicitud.

Héctor Argüelles /CDMX

(verificado por teléfono)

R: primero habrá que pagar quincenas y aguinaldos a la burocracia dorada y después lo demás.

GM dice que se va de México si no cambia su estrategia energética. No me hagan reír. GM necesita a México para sobrevivir y en México sobrevivimos sin ellos.

