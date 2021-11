Acerca del 20 de Noviembre

xcelente, el editorial de ayer domingo. Efectivamente, los jóvenes y los infantes no encontraban sentido a los días patrios, y si a eso agregamos que, por ejemplo, el 20 de noviembre se moviera como día inhábil al lunes anterior –decisión del tristemente periodo del PAN–, ya no se disfrutaban los festejos, como el desfile del sábado pasado, y qué decir de la celebración por el grito del inicio de la Independencia. Cada discurso del Presidente hace un recuento histórico.

No sé en los demás, a mí me enorgullece más ser mexicano.

Héctor Heredia González

Agradece a médicos de la clínica 26 del IMSS

No puedo dejar de reconocer profundamente al personal médico del IMSS, clínica 26 en la Hipódromo-Condesa, por la aplicación de la vacuna contra la influenza. Su cuidado, atención, prontitud y esmero son reflejo, sin duda, de un gobierno cercano a la gente.

José Lavanderos

Sin resolver, alta facturación de CFE en Lomas de Plateros

Me permito informar del problema que continúa sin resolverse en la unidad habitacional Lomas de Plateros. En el primer bimestre del año, algunos usuarios recibimos facturas con consumos notoriamente altos –con costo a más del doble– en relación con nuestro historial.

Para el segundo, muchos vecinos más tuvieron el mismo problema, por lo que 306 afectados acudimos a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en avenida Centenario 298, colonia Merced Gómez, a externar nuestra queja, la cual entregamos por escrito el 23 de abril a través de un representante.

La CFE respondió por medio de dos oficios firmados por Fernando Avilez Barbabosa, jefe del Departamento de Operación. El primero, con fecha 5 de mayo, en el que se comprometen a no suspender la energía eléctrica a los servicios que se encuentran en aclaración; el otro, del 1º de junio, se informa que se corregirá la facturación a 142 usuarios de junio a agosto; sin embargo, esto no sólo no se hizo, sino que comenzaron los cortes al servicio sin previo aviso e incluso sin interrumpirlos. Se nos está cobrando el cargo de reconexión, así como el importe total de la factura en conflicto.

Vivimos con la amenaza de corte mientras continuamos haciendo actividades en línea y, desafortunadamente, no podemos presentar una queja formal ante la Profeco, pues la CFE jamás hizo contrato con nosotros, y los contratos originales con Luz y Fuerza, de existir, datarían de hace más de 50 años, antigüedad de la unidad. Mi teléfono: 55 5593 0537

Yadira Estrada Guevara

Comenta nota sobre empresa de blindaje

TPS Armoring Blindadora de Autos, que cuenta con 28 años en la industria del blindaje, nos permitimos hacer referencia a la nota publicada el 5 de noviembre pasado firmada por Gustavo Castillo, con encabezado Investigan a empresa de blindaje que usa materiales deficientes .

Tal información presenta negativas y sin fundamento, mismos que en su momento las autoridades competentes darán prueba. De las acusaciones que nos fueron consignadas y denunciadas por Jennifer Ochoa, quien asume ser representante legal de la empresa Servicio para Integrar la Industria con el Petróleo en México, SA de CV (SIIP MX), pretende sustentar la deficiente calidad de nuestros materiales; sin embargo, les informamos que el motivo del conflicto es meramente mercantil por la compra de un vehículo seminuevo entregado en perfectas condiciones en su domicilio habitacional y con visto buena de la mencionada, quien a su vez informó la urgencia de dicha unidad para Arnulfo Montes Cuen, actual socio de SIIP MX, quien informó que sería candidato electo en Morelos.