Marco Teruggi

Página/12

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 30

Caracas. Terminó otra elección en Venezuela. Esta vez se trató de regionales, para elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores estatales y 2 mil 471 concejales, en una contienda atravesada por novedades, principalmente dos: la participación de la casi totalidad de la oposición, y la presencia de misiones internacionales de observación antes ausentes, como la Unión Europea, el Centro Carter, Naciones Unidas, además de la presencia de, por ejemplo, el Parlasur y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica.

La votación en Caracas, capital y centro del poder político, estuvo marcada por una tranquilidad que evidenció dos elementos. Por un lado, mostró el contexto general del conflicto político actual en el país, y el progresivo regreso de la mayoría de las fuerzas al escenario electoral. Hemos logrado encaminar nuestras diferencias por el voto y sólo así podremos resolverlas, dirimirlas , expresó al respecto Jorge Arreaza, ex canciller y actual ministro de Industrias y Producción Nacional.

“Salgamos a votar, ya murió la época de las guarimbas, de las protestas callejeras, que lo que dejó fue sangre, que ya hay que decirle adiós a estar esperando un golpe de Estado, llegó la hora de decirle adiós a estar pidiendo sanciones, a estar diciéndole a los demás países del mundo que vengan a invadir Venezuela, somos los venezolanos los que tenemos que dirimir nuestros problemas, y nuestros problemas los vamos a dirimir durante el proceso electoral”, afirmó, por su parte, Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática (AD), partido de oposición que se encuentra dividido entre su conducción y la de Henry Ramos Allup, con una disputa por la titularidad de la tarjeta partidaria.

La calma en las calles durante la jornada electoral puso sobre la mesa, por otro lado, la posibilidad de una abstención elevada, en la continuidad de lo ocurrido en la elección legislativa de 2020, cuando acudió a votar 30.7 por ciento del padrón electoral. El elemento de la participación fue uno de los factores centrales de análisis durante la jornada, ya que una baja participación sería la reafirmación de un escenario político marcado por el desgaste y alejamiento social de las representaciones políticas, mientras una participación más alta que la de 2020 indicaría, al contrario, una reversión de esa tendencia.