Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 29

Santiago. El ultraderechista/pinochetista José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano –alianza de los partidos Republicano y Conservador Cristiano–, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Chile y disputará con el izquierdista Gabriel Boric la segunda ronda decisiva el próximo 19 de diciembre.

Con 94 por ciento de las mesas escrutadas, Kast obtuvo 27.9 por ciento de sufragios, mientras Boric, del Pacto Apruebo Dignidad –integrado por las cinco agrupaciones Del Frente Amplio más el Partido Comunista–, logró 25.67 por ciento.

Al celebrar su victoria, Kast dijo que lo primero que corresponde es dar gracias a Dios por cómo se desarrolló todo hasta ahora, muy tranquilo; y después a mi familia ; describiendo lo suyo como una lucha entre libertad y comunismo .

Ante unos cientos de partidarios, declaró que se nos viene un desafío enorme, donde debemos empezar a convocar a muchas personas, tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso, tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto que nosotros los queremos acoger .

Boric, en su turno, trató de dar luces a sus seguidores acerca de cómo recomponer fuerzas, pero advirtiéndoles que se viene una segunda vuelta dura y difícil , en la cual tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros. Eso a veces cuesta y tenemos mucho que aprender de eso. Me la voy a jugar, porque hay mucha gente que no salió a votar y tenemos que transmitir un mensaje de calma y tranquilidad .

También hizo guiños a los electores de otros candidatos derrotados, en particular los de la centro izquierda, pidiéndoles construir unidad , y también a los de Franco Parisi.

Y es que el resultado más sorprende fue el de Parisi, candidato del Partido de la Gente, que llegó tercero con 12.94 por ciento de sufragios, un outsider que no vive en Chile, sino en Alabama, Estados Unidos, y que evitó venir al país porque tiene una demanda por pensión alimenticia en beneficio de sus hijos por unos 250 mil dólares. Parisi, quien se postuló por segunda vez a la presidencia y que realizó su campaña sólo por redes sociales y con un discurso contra la clase política y la burocracia estatal, parece convertirse en factor clave en diciembre: a dónde irán sus votos, un electorado profundamente desencantado de la política y que pertenece a los estratos sociales de menores ingresos de la sociedad, es una incógnita.

Todo dependerá de cómo se le hable y cuáles sean las ofertas que se le hagan, pero es un botín fundamental a persuadir.

También será fundamental el apoyo que brinden otras coaliciones derrotadas: la ex concertación, que apenas llegó quinta, con 11.70 por ciento de los votos. Su abanderada, la senadora democristiana Yasna Provoste, al admitir su derrota, aseveró que el espíritu totalitario, fascista es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast. Nosotros jamás podríamos tener una posición neutra de lo que esto significa, no queremos que se repitan esos horrores y esos dolores , abriéndose a apoyar a Boric.