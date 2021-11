Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 28

El año que entra, en materia económica y de financiamiento aún no se pueden echar las campanas al vuelo , puesto que la pandemia en México no concluye y hay diversos sectores que todavía no se recuperan, advirtió Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

En una entrevista, el directivo precisó que prevalece la duda de cuál será el comportamiento de la pandemia durante el último mes del año, y de ello dependerá cómo se mueva la actividad económica a principios de 2022.

El próximo año todo dependerá de cómo nos trate la pandemia en este invierno que comienza en diciembre. Si la tendencia fuera la del segundo semestre de este año será un 2022 bueno, pero todavía no es tiempo de echar las campanas al vuelo porque la pandemia nos puede dar un coletazo , apuntó.