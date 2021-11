Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 6

La poesía es el lenguaje en su pureza, pero mi poema va impuro porque no se desprende del todo de uno; si lo hiciera, sería poesía, pero ya no sería mío , sostiene Ricardo Yáñez, quien este año arribó a medio siglo como poeta y publica tres títulos.

En 2021 publicó Habitado negror, carpeta con dibujos y poemas coeditada por la Hostería La Bota, Mantarraya Ediciones y La Chula, y el poemario Armadillo, que será presentado el 26 de noviembre en Celaya, Guanajuato, y la noche del 3 de diciembre en el Centro Cultural Macario Matus, en la Ciudad de México. En pocos días se publicará en Guadalajara su poemario Bajo la lengua.

En entrevista con La Jornada, Yáñez (Guadalajara, 1948) agrega: la poesía le pertenece a algo más que es el lenguaje, pero el lenguaje es comunitario, y entonces ese algo más es la comunidad, con los genios es la humanidad .

El colaborador de este diario relata que cuando ganó el premio Punto de Partida, en 1971, llevaba tiempo sin escribir, pero el galardón lo devolvió a la labor poética. Refiere que cuando recibió el telegrama que le avisaba del fallo en su favor, “salí furioso a caminar, porque yo ya no quería ser poeta. ‘¿Por qué me comprometen?’, dije. Así fue como Yáñez ya no pudo deshacerse de escribir. Todavía no sé si es un buen o mal camino”.

Puntualiza: “Nunca he querido ser original o quizá no he podido serlo. Nunca he pretendido ser original. No es algo que me lata. Armadillo ya me lo dijo con toda claridad: ‘no eres original, ¿por qué no te comportas como somos tú y yo, el libro y Ricardo Yáñez, no originales?’

“Me gusta recalcar que mi trabajo es entre artesanal y artístico. Ojalá esté a la mitad. Lo artesanal no se anda con veleidades de originalidad. El artista propone y el arte dispone. Uno quiere hacer cosas y la obra te dice: ‘no, Ricardo, el libro va así, ahí te va el epílogo y acá metes esto que ya habías querido poner’.”

Ricardo Yáñez explica que casi nunca sabe hacia dónde va cuando escribe poesía. Uno no está para decir nada sino para escuchar qué dice la palabra. A veces se escucha bien o a veces mal. Intento que la línea diga lo que quiere decir, aunque a veces reconozco que sí metí mi cuchara no tanto en la escritura, sino en lo que la línea quería decir, para que se lea lo mejor posible .

Menciona que durante la pandemia se ha sentido en el aire, en una burbuja que puede reventar en cualquier momento. En una reclusión entre espiritual y de agorafobia, que es como de recogimiento y también de cuando uno se vuelve recluso .