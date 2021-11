Al acudir a distintas sedes de la dependencia en el norte de la Ciudad de México, dijo que recibió como explicación del retraso que había elecciones u otro proceso político que impedía a la institución entregarle el plástico. Esto, sumado a la falta de respuestas sobre su petición, indicó, ella y otras personas de la tercera edad se enfrentaron a un trato irrespetuoso. Quienes atienden son muy groseros y no tienen ningún respeto por los adultos mayores. No nos tienen ninguna consideración y sólo nos mandan de Herodes a Pilatos .

En la sede del antiguo cine Futurama, narró, “no me dejaban pasar, me llamaron ‘necia’ y ‘tonta’, porque me dijeron que ahí no me tocaba, y me mandaron al deportivo Carmen Serdán”, donde tampoco obtuvo respuesta a su solicitud.

En uno de los tantos sitios donde ha acudido, señaló, le advirtieron que si seguía insistiendo en su petición, menos la van a atender , porque supuestamente el procedimiento se reiniciaba con cada consulta.