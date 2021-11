Así, el mandatario, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez; de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios, leyó un amplio texto. Su visión sobre el acontecimiento y el personaje que detonaron el proceso revolucionario en 1910: el Plan de San Luis y su promotor, Francisco I. Madero.

Y se extrapoló a la actualidad: Ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información; no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias .

Con dureza, refirió que la infamia cometida contra Madero –su homicidio– nos ha enseñado que para un poder público dispuesto a transformar –dijo– no hay mejor aliado que el propio pueblo. “La clave está en la frase del presidente Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y, en especial, por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres”.