A

ugusto no sabe cuánto tiempo lleva caminando ni por dónde va. No le importa. Sólo desea alejarse de su casa, de su vida, convertirse en otro hombre que no lleve ese traje azul marino, lustroso, con que se presentaba a trabajar todas las mañanas, a la misma hora, recién afeitado y con la bolsa donde Águeda, su mujer, le había puesto el almuerzo. Ajeno al tiempo y a las personas que pasan junto a él, Augusto camina de prisa, sin detenerse, a pesar del cansancio que lo agobia y para el que no hay alivio, porque le viene de la desesperanza.

Hoy no le quedan fuerzas para fingir otra vez que, como lo hizo durante veintiún años, se dirige a la oficina donde pasaba ocho horas rodeado de objetos que los viajeros habían dejado sobre o debajo del asiento del tren y por la mañana iba a entregar alguno de los barrenderos. A partir de ese momento quedarían bajo su custodia hasta que los olvidadizos llegaran a rescatarlos, previa identificación y firma de conformidad.

II

Para Augusto era muy gratificante ver que las personas que habían entrado para pedir informes se iban de la Oficina de Objetos Extraviados satisfechos por haber recuperado un suéter, un llavero, unos lentes, una bolsa sin más tesoro que una tira de boletos del Metro, monedas, un billete –quizás el último.

Los beneficiados casi siempre expresaban su reconocimiento con un lacónico gracias . Esa palabra hacía que Augusto se sintiera orgulloso de su desempeño en el trabajo. A muchos les parecía insignificante y, sin embargo, para él era de gran valor, porque al restituirle al distraído su propiedad le daba algo codiciable: un motivo de alegría, aunque fuese muy breve.

III

Gracias a su experiencia, Augusto había aprendido a catalogar a las personas de acuerdo con su actitud o su manera de dirigirse a él. A quienes se demoraban explicándole el valor sentimental que tenían para ellos objetos carentes de valor económico los clasificaba como seres solitarios o desempleados que en la oficina habían encontrado lo que más necesitaban: alguien con quien hablar, darle sentido a los minutos muertos.

Por esos individuos Augusto experimentaba una mezcla de simpatía y compasión; por tal motivo, muchas veces era él quien buscaba la forma de prolongar la charla contándoles algunas experiencias vividas en su trabajo. Le gustaba recordar la historia de la mujer que durante meses se había presentado con una cobijita entre las manos para decirle: Era de mi muñeca, pero la perdí. De casualidad, ¿no se la han traído?

A pesar de haberlo contado infinidad de veces, su relato predilecto era el del estuche odontológico que contenía una dentadura postiza. Por extraña coincidencia, dos ancianos fueron a reclamarlo al mismo tiempo. La discusión entre ellos se prolongó hasta que Augusto les propuso un acuerdo: que se repartieran las placas. Ellos aceptaron el trato y nunca volvió a verlos.

Ya fueran personas solitarias o desempleadas, los desconocidos celebraban el cuento riéndose hasta las lágrimas. Hoy, a Augusto le gustaría tener un pretexto para reírse hasta las lágrimas sin que Águeda le pregunte qué es tan gracioso como para que se muestre feliz a pesar de su desempleo, la crisis económica por la que están pasando y que a ella la mantiene insomne y angustiada.