os días después de la cumbre virtual entre Joe Biden y el mandarín Xi, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en su ponencia en el Brookings Institution detalló su hermenéutica al respecto, que consideró como una sesión mas intensa y comprometida entre los mandatarios de las dos superpotencias (https://brook.gs/3HF3Mc2).

Mas allá de las sobreinterpretaciones y sub-interpretaciones sesgadas de los multimedia en Estados Unidos, que no pierden la oportunidad para amarrar navajas y llevar agua a su molino, Sullivan enfatizó el reiterado apoyo de Biden a la política de una sola China , cuando Washington no apoya la independencia de Taiwán. Por lo visto, Taipéi no entiende los alcances y sigue confundida sobre la ambigüedad estratégica de la potencia americana en el estrecho de Taiwán, a decir del Global Times (https://bit.ly/3kVgR7g).

No obstante, Sullivan advirtió que en caso de que el presente estatuto de Taiwán sea cambiado por la fuerza, ello desembocaría en una poderosa reacción estadunidense, por lo que la mayor preocupación de Biden se centra en las consecuencias involuntarias de bruscas acciones. El jefe de la Casa Blanca anhela juiciosamente crear barandillas ( guardrails) en la relación bilateral.

Sullivan refirió la existencia de cuatro archivos ( buckets), en los que Washington y Pekín han decidido colaborar: 1. El clima y la salud pública. Cabe señalar que Biden admitió que aún no ha sido resuelto el origen del Covid-19; 2.Cooperación en el programa nuclear iraní, así como en la dotación de las armas nucleares de Norcorea; 3. Creación de mecanismos para manejar sus diferencias, sobre todo en materia de seguridad, por lo que deberán intensificar su comunicación en varios niveles; y 4. Cooperación en comercio y economía, que incluye “abordar el crujido (sic) de la energía global para impulsar la economía.