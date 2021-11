Las agitadas aguas del CIDE

E

l nado sincronizado es la estrategia opositora más acabada. Hoy sus brazadas agitan las aguas del CIDE y conviene recordar qué y para qué es esa institución académica. Por supuesto que la historia recoge importantes gestiones personales en su nacimiento, pero su condición de posibilidad provino del Estado de la década de los 70. Producir cuadros de calidad para el desarrollo nacional y para las políticas públicas fue su objetivo y lo cumplió. En la debacle política del final del ciclo histórico del Estado desarrollista, el CIDE perdió importancia y un gestor priísta se hizo cargo de la institución, debilitándola al grado de dejarla como objetivo a modo de una nueva dirección ligada al zedillismo y al nuevo proyecto intelectual del neoliberalismo.

Así, nació otro CIDE, con evidentes recursos crecientes y desplegando nuevas ofertas educativas. Lo ha hecho exitosamente, con resultados de tanta calidad académica –dentro de sus propios paradigmas–, como los que se brindaron en la etapa de sus inicios, la cual había contado con el concurso de varios investigadores políticamente comprometidos, provenientes del exilio cono-suriano. Este segundo CIDE nació con la fuerza necesaria para expulsar investigadores indeseables en el nuevo modelo intelectual y de gestión de la institución. Su objetivo era ayudar a construir el neoliberalismo mexicano, en este caso, desde la academia. Nació desde el Estado, pero hoy ocurre que ese Estado transita hacia el pos-neoliberalismo, al igual que en otras partes del mundo.

Y si desde la lógica social fue natural el papel del CIDE en el desarrollismo y el neoliberalismo, hoy debe transitar, simple y sencillamente porque es un organismo público de investigación y docencia del Estado. Estas son las aguas del CIDE, que no están en una alberca privada sino en un mar.

Jordy Micheli

Hoy es un privilegio ser mexicano

Hoy, 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México un hombre grande al frente de un pueblo grande cuyo Ejército ha recuperado la dignidad.

Un privilegio ser mexicano hoy.

Carlos Noriega Félix

Los números del INE no le cuadran, dice

Para mí, la frase más célebre de la Historia de las matemáticas, es la de Dedekind: Dios creó a los enteros. El hombre, todo lo demás . Creo que Gottlob Frege estaría de acuerdo conmigo si la interpreto como sigue: de la aritmética, se sigue todo lo demás .

Es el caso, que la aritmética no sólo no le da la razón al Instituto Nacional Electoral (INE) en su carta publicada el viernes pasado en La Jornada, arroja más resultados, los que condenan, irremisiblemente, al instituto y sus pretensiones rockefelleras y rotschildeanas, en un país tan lleno de pobres, como México.

Y me referiré sólo al número de casillas a ser instaladas para la consulta de revocación de mandato. Dice que en 2021 se instalaron 162 mil 570 casillas para la elección federal. Invoca, con lógica, que para la consulta debe ser el mismo número. Y aquí empiezan los errores del INE: propone instalar para la consulta 161 mil 490 casillas, esto es mil 80 menos. Sin embargo, exige que para llevarla a cabo se le asignen 2 mil 500 millones de pesos. Si no, no. Lo anterior significa que el instituto postula un costo de casi 13 mil pesos por casilla para la consulta.