n el contexto de las conmemoraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un extenso discurso en el cual dio cuenta de su visión de la historia nacional y resaltó el papel del pueblo en las grandes gestas que forjaron el México actual. El mandatario articuló su alocución a partir de los tres procesos transformadores de nuestro pasado: la Independencia, la Reforma y la propia Revolución, haciendo hincapié de que sólo este último, con todas sus imperfecciones, logró integrar las necesidades y los reclamos de las mayorías a la estructura jurídico-institucional del país.

Más allá de las divergencias o coincidencias que cada ciudadano pueda tener con la interpretación histórica del Presidente, lo cierto es que su decisión de emprender un análisis de estos hitos y de ponderar su impronta en el México contemporáneo supone un parteaguas en el tratamiento que los titulares del Ejecutivo dan a las efemérides más señaladas de nuestro calendario. Tanto por su fondo como por su forma, el discurso de ayer marcó un agudo contraste con la progresiva degeneración del desfile que tiene lugar cada 20 de noviembre, el cual fue reducido a un mero trámite o a un espectáculo hueco por los gobernantes del ciclo neoliberal.

En efecto, por su distancia ideológica de los programas revolucionarios, los mandatarios neoliberales se mostraron siempre incómodos ante una fecha que recuerda la lucha del pueblo mexicano en pos de todo lo que el pensamiento dominante en el quehacer gubernamental de las pasadas cuatro décadas tiene por más abominable: no podían reivindicar la justicia social quienes se empeñaron en aniquilar los derechos laborales; no podían reivindicar la soberanía quienes entregaron el país a intereses extranjeros; no podían reivindicar el verdadero sentido de nuestra Carta Magna quienes se coludieron para borrar del texto constitucional cada línea en la cual se plasmaban las conquistas populares de 1917.