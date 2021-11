Señalan que fue confusión

Al respecto, el fiscal aseguró que no entrará en una polémica sobre si el ataque es o no una confusión, pues ya se realiza la indagatoria correspondiente para deslindar responsabilidades. Por el momento, se investigan los antecedentes penales de los municipales y sus armas, para verificar si no han sido utilizadas en hechos delictivos.

Tecamachalco se ubica a 69 kilómetros de la capital de Puebla y forma parte de la zona delictiva conocida como el Triángulo Rojo, por la presencia de bandas dedicadas a la ordeña de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos, extorsiones, secuestros, robos en carretera y homicidios.

Alejandro Santizo también se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de la capital poblana, durante el gobierno del ex edil panista José Antonio Gali Fayad.

En Nuevo León, cuatro hombres armados que atacaron a elementos de Fuerza Civil en el municipio de Sabinas Hidalgo, fueron detenidos por efectivos de la División de Acciones Tácticas, perteneciente a la corporación estatal.

Según las autoridades, la detención se realizó la tarde del viernes, cuando policías detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario cerca del ejido Carboneras; al encontrarse frente a los oficiales, los tripulantes del vehículo dispararon contra ellos, por lo que repelieron la agresión y los persiguieron, hasta que chocaron contra la maleza y ahí fueron capturados.

En tanto, un hombre originario de Puebla e identificado como Justo, de 45 años, fue arrestado el viernes en la colonia El Mirador, al sur de Monterrey; tenía una orden de captura pendiente por secuestro en ese estado, informaron autoridades.