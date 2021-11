Haremos un cierre de minas lo más inmediato posible , dijo Vásquez, según un comunicado oficial. No habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas , remarcó.

Los comentarios de Vásquez provocaron una dura reacción de la industria minera y los ejecutivos dijeron que si bien las minas estaban reguladas para un plan de cierre en determinado plazo, esperaban extender las operaciones.

No tenemos planes de cesar nuestras operaciones, por el contrario, tenemos la expectativa de seguir invirtiendo , señaló el gerente general de Minera Ares, Ignacio Bustamante. Vamos a esperar una rectificación. De no darse, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por el lado legal , manifestó en conferencia de prensa. Representantes de las minas Apumayo y Sami también dijeron que no tienen un plan inmediato de cierre de sus yacimientos.

Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre prevista, aunque puede modificarse teniendo en cuenta nuevos descubrimientos y si los reguladores lo permiten. El conflicto se produce cuando el gobierno planea elevar impuestos y regalías en el sector, cuyas operaciones representan 60 por ciento de las exportaciones de Perú.