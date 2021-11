Y aún nos falta un quinto bloque, imprescindible para descifrar la ecuación completa: el abstencionismo nuevo . Nos referimos a aquel ciudadano que iba a sufragar habitualmente, pero que tanto en las elecciones PASO como en las recientes legislativas, prefirió quedarse en casa. Si comparamos los datos 2021 con los de 2017 (no con 2019, por coincidir con las presidenciales), el abstencionismo nuevo supone unos 2 millones. Es decir, casi 6 por ciento del padrón electoral, del que todavía no sabemos a ciencia cierta si se trata de un fenómeno coyuntural o perpetuo. La resolución en los próximos tiempos de este dilema será determinante en la disputa izquierda-derecha. Si el abstencionismo nuevo pasa a ser crónico en los próximos años, entonces, la sumatoria de votos de la derecha y extrema derecha (10.8 millones) superaría a la de la izquierda y centro-izquierda (9.2 millones). Esta potencial correlación de fuerzas, indudablemente, tendría su correlato en posiciones en relación con el Estado y las políticas sociales, la política exterior, el modelo económico, etc.

La única manera que tiene la izquierda de modificar esas proporciones actuales es sintonizar políticamente con gran parte de su ex electorado (el que no fue a votar). ¿Cómo? No hay receta simple para tan mayúsculo desafío. Pero sí hay una premisa básica: ocuparse de lo que cotidianamente preocupa a la gente, y hacerlo bajo los principios que les permitieron conformar mayoría en un pasado no muy lejano.

Las posiciones de izquierda y derecha siempre dependen del tema en cuestión. Como dice Lakoff, no siempre una persona es de una ideología en todo. Hay más contradicción de lo que presuponemos. De ahí la importancia de la agenda . La clave está en instalar asuntos que atañen a la gente y salir de burbujas mediáticas que distraen la atención de lo verdaderamente importante. ¿Por qué no hablar de la deuda que tienen las familias en Argentina, en vez de debatir hasta el cansancio si el populismo es bueno o malo? Seguramente, existe una mayoría de izquierdas que no está de acuerdo con las prácticas abusivas de unos pocos bancos.

Vienen por delante dos años de alta intensidad política. Y aunque no hay duda que habrá debate garantizado en torno al peronismo, kirchnerismo, radicalismo, trotskismo, macrismo y libertarios, también sería apropiado no perder de vista el viejo clivaje clásico, de izquierda y derecha, porque nos ayuda a entender cómo se ordena el tablero político argentino. Y, lo que es más importante, cómo evolucionaremos en cuanto a los temas fundamentales para el día a día.

En fin, esta es otra forma de explicar lo de la grieta.

* Doctor en economía, director del Celag