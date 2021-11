E

n apariencia, este no sería el mejor momento para pedir la autonomía desde una institución como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). No sólo por el ambiente, tan cargado, que contra las autónomas han generado las críticas desde el Poder Ejecutivo (y desde medios de comunicación cercanos a la SEP, como TV Azteca), sino porque prácticamente durante un siglo no hay una década en que los estudiantes y trabajadores que han luchado por la autonomía o desde la autonomía no hayan sido objeto de represión simbólica o violenta: modificaciones constitucionales, campañas en los medios, descalificaciones desde el poder, pero también ahí está el 68 y sus muchos universitarios muertos por protestar, y el año 2000 con casi mil alumnos universitarios encarcelados y no pocos a juicio por su huelga contra colegiaturas, limitaciones a la permanencia y exámenes Ceneval.

Al mismo tiempo, numerosas intervenciones gubernamentales para cambiar a leyes orgánicas que concentran el poder en los directivos o alteran profundamente la vida institucional (reducción de derechos laborales, establecimiento de becas, estímulos, acreditaciones, evaluaciones discriminatorias para el acceso, reglamentos, no pocas veces todo esto con fuertes implicaciones clasistas y misóginas). Es claro, como notaban el rector Barros Sierra y Cristina Barros, que el Estado sigue viendo a la universidad como algo lejano, ajeno, hostil . De hecho, ni siquiera la considera como referente y prefiere generar otras opciones que, por cierto, no han tenido mucho éxito.

En realidad, la universidad autónoma se ha constituido como parte intrínseca de la historia nacional y su itinerario académico-científico, pero también lo social y político le ha dado un enorme atractivo. A pesar de las estructuras institucionales impuestas desde fuera, que muchas veces son excluyentes y concentran en demasía el poder institucional, la autonomía genera un especial y muy necesario sentido académico crítico, de comunidad y libertad, así como de relación más cercana y cuestionadora del poder.

Todo esto, de manera masiva atrae a jóvenes de 15 y 18 años y sus familias, así como a egresados que buscan hacer carrera académica y a empleadores. Los mismos funcionarios gubernamentales, al seguir impulsando candidaturas afines para altos puestos universitarios, con esa indebida injerencia, no dejan de reconocer que la universidad es un espacio del que no pueden desentenderse.