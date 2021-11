H

ace unos años, cuando le preguntaron al historiador del arte, TJ Clark, cuál era la primera pintura abstracta, respondió que era La muerte de Marat de Jacques Louis David (1793). La parte del cuadro hacia donde se dirige la mirada es un vacío, una carencia, la nada como representación de la acción , dijo. La otra parte es la escena de un crimen en la que un jacobino, Jean Paul Marat, ha sido apuñalado en una tina curativa de agua y vinagre por alguien que no aparece en la escena a pesar de que no trató de huir, La Girondina, Madame Charlotte Corday. David pintó la pared vacía a pesar de que el cuarto donde vivía su amigo y correligionario en la Asamblea Nacional usaba hojas de su periódico como papel tapiz. En la nada de esa pared se ha leído una metáfora de la ausencia de Dios y, también, como lo hizo Eric Santner, de la imposibilidad de representar la soberanía popular. Sin duda, entre esa pared y los cuadros con capas de pintura de Mark Rothko no parece existir el siglo y medio de distancia. El acto de pintar representado por un vacío acabó por simbolizar a la revolución misma, como un lugar donde se encuentran la contingencia política y el riesgo permanente del desencanto. La política, en su recurrente invocación de palabras que exceden su significado y toda acción posible –pueblo, democracia, transformación– genera ese hueco en torno al cual construimos prácticas, diferencias, conflictos, sueños de día ; esperanzas y desilusiones.