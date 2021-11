Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 10

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados se reunirá con el responsable jurídico de ese organismo para dialogar sobre el reglamento interno, por el cual renunció el auditor Gerardo Lozano al no estar de acuerdo en su articulado.

Se tiene previsto que el encuentro se lleve a cabo la próxima semana, tras la denuncia de Lozano en torno a que las nuevas reglas abren paso a la opacidad .

El ahora ex director del área de cumplimiento financiero expresó en su carta de dimisión que delegar la altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional, me parece un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad .

Por otra parte, la Comisión de Juventud de San Lázaro se declaró ayer en sesión permanente con el fin de elaborar el dictamen de la Ley General de Juventudes antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre próximo.