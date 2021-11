D

esde que el gobierno ruso envió hace una semana a la Duma, cámara de diputados, una iniciativa de ley para introducir en todo el territorio de la Federación certificados de vacunación en forma de código QR para poder acceder prácticamente a cualquier sitio y medio de transporte, medida que a su juicio debe estar vigente hasta el 1º de junio de 2022, la sociedad rusa se escindió entre quienes consideran la imposición un paso ineludible para derrotar a la pandemia ante la lentitud de la campaña de vacunación y quienes, en el otro extremo, sostienen que se trata de una decisión que discrimina a los que no quieren inocularse y que restringe las libertades individuales garantizadas por la Constitución.

Servido el inesperado debate, entre los vacunados y los que se niegan a ponerse cualquier biológico, no hay día que no aparezca un nuevo argumento en favor y en contra de cada una de las posiciones antagónicas, al grado de que la Duma no puso en marcha de inmediato el mecanismo para la aprobación de la iniciativa gubernamental, y su presidente, Viacheslav Volodin, sugirió tratar el asunto no antes de mediados de diciembre siguiente, y sólo le faltó agregar… mientras se calman las aguas.