En la lectura de la iniciativa, la diputada local Juana Nataly Tizcareño señaló: “Debemos generar las condiciones para trabajar en equipo con el gobierno federal y contribuir a erradicar los actos que atentan contra el buen manejo de los recursos públicos, identificando el gasto innecesario y eliminando los derroches, los privilegios y muchas de las prestaciones excesivas".

La Ley de Austeridad también contempla no más pensiones de retiro para los ejecutivos del estado y advierte que escoltas, secretarios particulares y asesores no sean contratados con fines particulares. Se deberán reducir el uso de vehículos y el gasto en difusión. Dicha ley añade que no habrá más plazas para la burocracia y en las ya creadas tendrá que desempeñarse el trabajo tal como lo marque el código laboral que ostenten. El objetivo, según leyó Tizcareño, es gobernar con eficiencia, eficacia y honradez.