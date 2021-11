Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 26

Colima, Col., El ciudadano Rafael Galindo Martínez, a quien en 2013 policías estatales le destrozaron una rodilla a macanazos durante un altercado, denunció que los médicos del Issste Jesús Fernando Vega y Joel Castellanos cometieron negligencia en dos cirugías reconstructivas que le practicaron ese año y en 2015, y le dejaron secuelas.

A fin de negarle la pensión por invalidez que solicitó en 2015, recordó que en septiembre de este año fue sometido a una valoración por Johnatan Dos Santos, médico del Issste, quien diagnosticó que el paciente no presenta inestabilidad , aun cuando en las valoraciones de mayo, septiembre y diciembre de 2020 Dos Santos hizo otro reporte.

Creo que con los hechos que he narrado es más que suficiente; me han negado la atención y no sólo eso, han hecho una persecución política hacia mi persona por denunciar la corrupción .

Para demostrar sus dichos, Rafael Galindo mostró su rodilla a los reporteros que acudieron a la rueda de prensa a la que convocó y comprobó su inestabilidad. Estos mercenarios no me quieren dar atención médica porque he denunciado sus conductas , precisó.

La víctima también interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue y proceda contra los médicos por su práctica.