De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 20

México debe instaurar un marco estructural para las energías renovables, de lo contrario, el país dejará de ser un destino para la inversión, dijo este viernes Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México.

Si no existe un marco jurídico, estructural en México enfocado a la producción de energía renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono). Si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo , advirtió el directivo durante su participación en la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF).

Después de dejar claro que la compañía no va a descuidar su objetivo en materia de cuidado ambiental, el ejecutivo explicó que las inversiones de la armadora se planean a largo plazo y que para definir la apertura de una planta de vehículos eléctricos se requieren entre 5 y 7 años para concretarse.