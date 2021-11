Pablo Espinosa

Un silbo del viento, el beso del hada, la glosinea en flor.

El sonido del instrumento musical milenario llamado kora suena a encantamientos, invocaciones, nubes de pensamientos.

Es un instrumento de cuerda para deletrear el mundo, sus misterios, sus vibraciones divinas de mares vívidos, como escribió Rimbaud: U, cycles, vibrements divins de mers vivides .

La kora es un instrumento divino que anticipó las vocales de Arthur Rimbaud:

A Noir, E blanc, I rouge, V vert, O bleu: voyelles

Existe desde el siglo XIII y su poder pasa de mano en mano, generación tras generación.

Uno de sus detentadores actuales es un griot, es decir, una autoridad moral, espiritual: Toumani Diabaté (Malí, 10 de agosto de 1965), cuyo nuevo disco es un bálsamo, un torrente de bendiciones.

Se titula Korolén y fue grabado hace 13 años en vivo y ahora encabeza las preferencias musicales en Londres, y desde ahí, a todos los rincones del planeta, porque se consigue en las plataformas digitales, en red.

Se trata de un encargo del Barbican Centre y es la primera ocasión en que la kora es solista de una orquesta sinfónica, en este caso la Sinfónica de Londres.

Los autores de la partitura para la orquesta, Ian Gardiner y Nico Muhly, merecen un monumento, aunque el crédito que les otorgan es injusto: arreglistas .

La parte orquestal de este hermoso disco es una obra maestra de composición y es obra de Gardiner y Muhly.

Tiene esencia cultural profunda, suena completamente inglés y contemporáneo. Podemos distinguir, por ejemplo, el espíritu de Ralph Vaughan Williams (1872-1958) y en términos de orquestación es un prodigio, además de su balance de conjunto, el control de las dinámicas. Está lleno de detalles insólitos.

Es uno más de esos casos donde los héroes anónimos de un disco valioso quedan así, anónimos. Aunque saben que su oficio en eso consiste, en aportar para que otros luzcan, como el caso de los músicos de sesión , que participan en proyectos variopintos y siempre brillan en la oscuridad.

El disco Korolén, de Toumani Diabaté, contiene seis piezas donde la kora es protagonista y la orquesta responde, acompaña, interroga; en una puesta al día del método ancestral de llamado y respuesta.

Los músicos: Toumani Diabaté, kora; Lassane Diabaté, balafón; Mady Kouyate, guitarra; Kasse Mady Diabaté, voz; 30 músicos de la Sinfónica de Londres, todos dirigidos por Clark Rondell.

Korolén, el título del disco, significa Patrimonio. También, Antigüedad.

En el periódico digital Pan African Music, Elodie Maillot reproduce una entrevista que realizó a Toumani Diabaté, quien explica: La música de la kora, es decir la música mandinga, es mucho más antigua que la de Beethoven, Mozart o Bach. Beethoven tiene apenas 250 años de edad, mientras la música mandinga existe desde el siglo XIII, pero es muy poco conocida .

Para muchos, lamenta Diabaté, la música africana es música de fiesta, de tambores y de baile con los pechos desnudos, pero tenemos otros tipos de música, incluyendo la espiritual, mística y meditativa .

En tanto, John Pavoy informa en The best in new and forgotten music , que la idea de los compositores (que no arreglistas) Ian Gardiner y Nico Muhly fue crear una arquitectura sutil en la que la orquesta moldee un espacio donde florezca la banda de Toumani .

El balance orquestal es de antología: oboes, fagotes y flautas flotan sobre pianissimi en cuerdas; cornos franceses alargan atmósferas nacidas de la kora. Hay una sensación de flotar, cerrar los ojos y flotar. Suenan entonces coros de campanas tenues.

La capacidad inventiva de Toumani Diabaté en la kora permite vislumbrar al unísono la edad tremenda de esos sonidos al mismo tiempo que juguetea con músicas nuevas, por ejemplo un agradable y sorpresivo homenaje a Ennio Morrricone en una cita célebre, pasaje que se convierte enseguida en églogas, esferas, aluviones de algodón.