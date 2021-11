▲ Antonio se sentía muy honrado cuando sus colegas y otras personas lo felicitaban por su trabajo , recordó su esposa, la periodista Alma Muñoz. En la imagen, el caricaturista captado en las instalaciones de este diario en 2008. Foto Rogelio Cuéllar

Muñoz compartió que en alguna ocasión Helguera comentó: ‘“Soy caricaturista político desde hace 30 años; en un principio, mis trabajos eran espantosos, pero a lo largo de esos años he logrado que no me den tanta vergüenza, algunos incluso me gustan mucho’. Así ocurrió con el cartón de Mina. Se sentía muy honrado cuando sus colegas y otras personas lo felicitaban por su trabajo”.

Agregó que tal fue el caso del caricaturista Helio Flores, quien escribió sobre Mina: para quienes quieren estudiar caricatura política y aún no encuentran escuela, he aquí una lección .

Antonio, continuó Muñoz, siempre reconoció que se inspiró en grandes maestros como el mismo Helio Flores, Naranjo y El Fisgón. Yo pensaba que a través de ese trabajo crítico podría contribuir a cambiar el mundo , expresó en algún momento Helguera.

Alma Muñoz también recordó el reciente fallecimiento de Josetxo Zaldua Lasa, coordinador general de La Jornada.

El Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Caricatura/Humor que le otorgó CCPNP a Antonio Helguera, “no sólo reivindica un trabajo magnífico y alentador, sino que se yergue como homenaje a un creador y artista de la caricatura que llenó una época en el diario La Jornada, quien se significó por su coherencia, ética y valor humano”, refirió la también periodista Carmen Aristegui, quien fungió como presentadora de entrega de los premios.