Joaquina N, madre de Martín Getsemaní García, les dijo: No nos dejen, sigan acompañándonos y que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos, porque ya queremos saber dónde están. Llevamos siete años de dejar la casa, de pedir ayuda a todos, hasta al presidente (Andrés Manuel López Obrador), pero no sabemos nada .

Más tarde, los enviados de la ONU se reunieron en Chilpancingo con representantes de más de 10 colectivos provenientes de Chilapa, Chilpancingo e Iguala, quienes acusaron al gobierno federal de no hacer nada por resolver el problema de los desaparecidos.

Estiman 7 mil 500 personas ausentes

Vidulfo Rosales Sierra, por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que en Guerrero, según estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda, existen 5 mil 300 personas ausentes. Sin embargo, agregó, organismos independientes indican que hay un subregistro de al menos 2 mil 200 desaparecidos más, es decir, sumarían unos 7 mil 500 .