Estas condiciones llevan a un sinnúmero de injusticias, señaló, a un país donde a una madre se le pueden arrebatar impunemente a sus hijos si no tiene recursos para un abogado de calidad, donde se puede despojar a la gente de su vivienda si no tiene dinero para un abogado o una abogada medianamente competentes. Esa es la realidad de la inmensa mayoría del pueblo de México, esa es la justicia desigual que nos toca combatir .

Las cárceles mexicanas están llenas de inocentes porque no tuvieron quién los defendiera, porque no tuvieron una defensa de calidad o porque las policías o los ministerios públicos se confabularon para fabricarles delitos , lamentó Zaldívar.

Vivimos en un país injusto, donde quien no cuente con una defensa legal de calidad puede ser objeto de abusos e incluso encarcelado sin justificación, reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Por ello resaltó la labor del IFDP: Hasta que no seamos capaces de dar justicia a todas y a todos los mexicanos, con independencia de su nivel económico, de su origen étnico, de su orientación sexual y de sus peculiaridades, no estaremos satisfechos .

Recordó que el trabajo del Poder Judicial Federal no se limita a la labor de jueces, magistrados y ministros, sino también a la de los defensores de oficio: “Las auténticas abogadas y auténticos abogados de los pobres, de los que no tienen quién los defienda. La labor que hacen ustedes y que hacen todas y todos los integrantes de la defensoría pública es una de las funciones más nobles del Poder Judicial. ¿De qué sirve que tengamos juezas y jueces de calidad si no tenemos la posibilidad de que la gente más pobre pueda acceder a ellos con una defensa también de calidad?

En la ceremonia se entregó la medalla Ponciano Arriaga a Esmeralda Saavedra Déciga, por ser la defensora pública federal del año pasado, y el galardón Jacinto Pallares a José Arturo Trejo Álvarez, por ser el mejor asesor jurídico federal de 2020.