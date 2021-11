Laura Poy Solano

Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 14

El Covid-19 puede elevar hasta en 35 por ciento el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón, afirmaron especialistas, quienes destacaron que aún no hay evidencia científica que asocie al virus del SARS-CoV-2 con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad pulmonar .

En videoconferencia, Marisol Arroyo y Víctor Oyervides, médicos oncólogos y expertos en enfermedades pulmonares, destacaron que este mal genera poco más de 7 mi 600 decesos en México, es decir, 21 fallecimientos al día, mientras que en América Latina se estima que cada año se reportan dos millones de nuevos casos.

En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón agregaron que uno de los mayores desafíos es el diagnóstico oportuno de este padecimiento, que representa la quinta causa de muerte en nuestro país, pues “90 por ciento de los casos detectados llegan en etapas muy avanzadas, por lo que reconocieron que el sistema de prevención no está funcionando como debería .