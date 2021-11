Recordó que como parte del acuerdo firmado en ese momento, los patrones en centros de trabajo en Estados Unidos retuvieron 10 por ciento de los salarios y lo entregaron al gobierno mexicano para que éste lo pagara a los obreros, pero no lo hizo. Es muy vergonzoso que al gobierno mexicano se le hizo fácil quedarse con ese dinero .

Integrantes del Movimiento Unificado de ex braceros (MUEB) entregaron a la Secretaría de Gobernación una resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el organismo declara el comienzo de un proceso de solución amistosa , al cual accedió el gobierno mexicano para atender sus demandas sin recurrir a una judicialización.

Luego de que el gobierno aceptó recurrir a un proceso catalogado como amistoso , subrayó que la posición de los ex braceros no es que se debe pagar un millón 900 mil pesos en promedio por ex bracero, como calculó la UNAM, ése es el punto de partida para llegar a un buen arreglo .

Aseguró que ahora procede realizar un censo de las personas a quienes se les adeuda, ya que estimó que hay alrededor de 500 mil con vida de los cinco millones que participaron en el programa.