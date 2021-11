Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 6

Los migrantes que abandonaron Tapachula, Chiapas, en la caravana que se formó ayer o la que ya está en marcha y habían hecho una solicitud de refugio, perderán su trámite, ya que la ley establece que al dejar la ciudad se considera abandono de procedimiento y se dará por concluido, indicó el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez.

Expuso que, aunque algunos de los migrantes que han solicitado refugio se desesperan y buscan movilizarse, son la minoría, ya que tan sólo este año la dependencia ha recibido 116 mil 512 peticiones, de acuerdo con el último corte de octubre, en tanto las dos caravanas no cuentan con más de 2 mil integrantes. Subrayó que no tenemos la capacidad de responder a la velocidad que uno quisiera, ya que con un flujo que aumenta todos los días, no nos es posible .