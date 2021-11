L

a cumbre trilateral –más los encuentros bilaterales– en Washington se desarrolló en un ambiente público de intercambio de abundantes piropos, reparto de flores y muestras de buena voluntad , pero, más allá de lo protocolario que ello implica, es de suponer que los presidentes de México y Estados Unidos, más el primer ministro canadiense Justin Trudeau, llegaron a acuerdos concretos sobre el devenir de los distintos cuan abundantes temas de la agenda política-económica-social entre las naciones representadas por los mandatarios.

El primer punto planteado (reiterado, en realidad) por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el de fortalecer la integración económica trilateral, pero siempre en el contexto del respeto a las soberanías , es decir, que aquélla no se utilice como pretexto para meter la mano –como es costumbre de los gringos– en asuntos que sólo competen a los mexicanos (por ejemplo, la decisión mexicana en materia eléctrica).

Antes de iniciar el encuentro con Joe Biden, el mandatario mexicano adelantó parte de la agenda bilateral: El tema migratorio, atendiendo las causas; tenemos que invertir para que haya trabajo, bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de migrar, que sea opcional, no forzado, que no salgan de sus pueblos, que abandonen a sus familias por necesidad o por violencia, y por eso la importancia de la integración económica .

Además, detalló, tenemos información de que a partir de lo que hemos hablado, ya hay un plan de Estados Unidos para apoyar a Centroamérica, lo cual celebramos mucho. Así se fortalece la integración económica, se va a ordenar el flujo migratorio y va a haber oportunidad de empleos, para crecer en América del Norte y producir en América del Norte lo que consumimos, no estar dependiendo de las importaciones. Eso es ideal, no sólo en América del Norte, sino en todo el continente .