E

l presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, exige que le regresen 5 mil millones de pesos que le recortó la Cámara de Diputados, porque son recursos sin los que no podrá llevar a cabo el proceso de revocación presidencial. Este es el tema de nuestro sondeo semanal; las preguntas y los resultados pueden verse en el gráfico.

Metodología

El cuestionario fue distribuido por redes sociales. Participaron 2,547 personas; en Twitter, 369; en El Foro México, 529, y en Facebook, 1,649. Cualquier persona puede opinar, más allá de su orientación política. Utilizamos el software SurveyMonkey, líder de la industria para encuestas por Internet.

Twitter

Se le presupuestaron más de 19 mil millones de pesos Yo le preguntaría ¿qué hace en favor de la democracia con tanto dinero?

@Juan Manuel Juárez /CDMX

No es que no pueda… no quiere y tampoco va a renunciar. Vive de hacerle al cuento, de jugar a la dizque democracia, pero lo impusieron allí para garantizar permanencia de quienes defienden privilegios de clase. En el mismo INE hay despilfarro… recordemos las motocicletas Harley.

@duenasdamian /Ensenada

Este señor es el prototipo del sistema de corrupción implantado por PAN y PRI. Debería tener una pizca de vergüenza y ajustarse a la problemática que ha generado la pandemia, que no es exclusiva de México.

@Jorgearmando4a /CDMX

No le bajaron el presupuesto, dentro de lo que le subieron no le dieron ese extra que solicitó. Que se ajusten sus gastos. Muy caro el INE

@ArmandoLimón /Zapopan

Cualquier buen director de una institución enfrenta reducciones en el presupuesto y es cuando se ve su capacidad para salir adelante. No se diga en las pequeñas empresas.

@Marcoworka /Oaxaca

Se dan vida de reyes, ganan más que el Presidente y tienen gastos superfluos, deben ser austeros; la democracia de nuestro país es la más cara del mundo; Lorenzo Córdoba debe renunciar.

@RalRacamba /CDMX

Facebook

Sus gastos en verdad son un insulto y una muestra de la soberbia de estos personajes. Y lo peor se creen dueños del Instituto Nacional Electoral, en especial Lorenzo Córdova, que cree que él es la democracia.