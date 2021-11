Retraso en ratificación de Herrera genera nerviosismo

Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Securities, reveló que los inversionistas internacionales están muy preocupados porque el gobierno federal no ha enviado la designación de Arturo Herrera, como nuevo gobernador del Banco de México para que el Senado lo ratifique, asunto que tiene nerviosos a los inversionistas. Acciones como estas no ayudan a la certidumbre de la inversión , aseguró en la Convención del IMEF.

También las preocupaciones sobre el proceso inflacionario y las futuras acciones de los bancos centrales provocan incertidumbre.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró nuevamente en terreno negativo, con una caída de 0.42 por ciento, para cerrar en los 50 mil 831.95 puntos.

Durante la sesión destacó la caída del precio de las acciones de América Móvil, de 1.35 por ciento; Asur, 1.51; Axtel, 0.77; Azteca, 2.38; Bolsa, 2.4; Chedraui, 2.33; Gap, 2.04; Genomma Lab, 1.48; La Comer, 2.29; Liverpool, 2.21; Walmart, 0.57 por ciento, entre los más relevantes.

Por su parte, Wall Street arrancó con un balance mixto. El Dow Jones cayó 0.17 por ciento; mientras el Nasdaq y el S&P 500 avanzaron 0.45 y 0.34 por ciento, respectivamente, para lograr en el caso de este último índice su anotación histórica número 66 en lo que va del año.