Chivas es uno o si no el más popular de México, junto con América, y soy consciente que tienen seguidores en todo el país, sin embargo confío en nuestra afición y sé que más allá de eso, el ambiente va a ser el mejor y vamos a contagiar a nuestra gente, será una clave en favor del Puebla , aseguró Larcamón en conferencia de prensa.

De cara al duelo contra Chivas en el repechaje, Nicolás Larcamón, técnico de Puebla, dejó claro que no piensa en las circunstancias del rival y aunque es uno de los clubes más populares del país su plantel se enfoca en hacer historia.

Larcamón indicó que desconoce la presión de Chivas, no lo considero al no estar bajo nuestro control , no obstante aseveró que para Puebla el repechaje es una grandísima oportunidad de hacer historia y regalar una noche memorable a nuestra afición .

Nicolás Larcamón, enfocado en La Franja

Aseguró que no piensa si su equipo merece más el boleto a la liguilla por haber tenido un mejor desempeño en la fase regular.

En cuanto a merecimientos, es relativo, porque nada de eso entra en juego, lo más inteligente de nuestra parte es sostener todo lo bueno que hemos hecho , apuntó.

El timonel, quien apenas llegó a México en el torneo pasado, dijo que el duelo contra Guadalajara es el más importante de su carrera hasta ahora en la Liga Mx y aseguró estar enfocado en el plantel poblano pese al interés que han mostrado otros equipos él.