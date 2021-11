Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 14

Aunque la reforma a la Ley General de Salud, que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar, señala que la atención sanitaria será universal en las instituciones públicas, las migrantes se enfrentan a limitantes para ejercer ese derecho.

En la presentación del informe Barreras y facilitadores a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, Ietza Bojórquez, de El Colegio de la Frontera Norte, remarcó que la modificación a la Ley General de Salud en principio garantiza el acceso gratuito de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, a los servicios de salud, pero en la práctica muchas veces está limitada por barreras administrativas, de documentos, principalmente .

Recordó que está ahora en discusión la elaboración del reglamento de la Ley General de Salud en materia de acceso. Justamente éste es el que va a empezar a operacionalizar estas situaciones, y en uno de sus capítulos refrenda este compromiso, que el acceso de las personas migrantes sea libre y gratuito y en igualdad de condiciones con el resto de la población, sin importar la condición migratoria .

Advirtió que, sin embargo, lo que estamos viendo en el terreno es que si ese paso no se hace extensivo, no se hace del conocimiento al nivel en que la persona interactúa con el sistema de salud, esta legislación y estas normas no se van a llevar a la práctica y no va a haber una mejora .

Tania Marín Macías, coordinadora médica nacional de Médicos del Mundo, habló de una de las tres historias que se exponen en el análisis sobre los servicios públicos de salud de Tapachula, Chiapas.