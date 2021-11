Mujica subrayó que las tarjetas entregadas por el INM no sirven de nada , ya que hay reportes de migrantes que han sido detenidos por agentes pese a contar con el permiso. Los detienen y les han roto las tarjetas, y luego los regresan a Tapachula, aseguró el activista.

Orden de captura para Mujica y García

Por la mañana comenzaron a circular en redes sociales trascendidos de supuestas órdenes de aprehensión contra ambos.

Mujica sostuvo que no ha sido notificado de alguna acción legal en su contra, y señaló que los mensajes son patrañas para intentar dividir la caravana, y si hay una orden, que la presenten . Insistió en que sólo es un tema mediático, y si no lo es, estoy dispuesto para lo que necesiten, ellos saben dónde estoy, no me escondo .

García expresó: “Las autoridades migratorias siguen sin dar respuesta a los migrantes, y lo peor y descarado es que a Irineo y a mí nos señalan de polleros. Está confirmado que ambos tenemos ya orden de aprehensión”.