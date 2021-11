De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará al candidato presidencial de Morena que resulte ganador en una encuesta.

“De una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional: cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar. Claro, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes –dijo al tiempo de sonreír y alzar el dedo índice–, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido; pero como ciudadano, si me dicen ‘¿a quién va a apoyar de su movimiento?’, al que gane la encuesta”, comentó.

Fíjate lo que ocasionaste; ya, vámonos a desayunar , comentó al reportero que le preguntó del tema.

En seguida, a pregunta directa, dijo que apenas concluya la gestión del gobernador Carlos Joaquín (ex priísta, postulado para ese cargo por una alianza PRD-PAN), le hará una propuesta para que nos siga ayudando (en su gobierno).

El mandatario ofreció ayer su habitual conferencia en una instalación de la policía militar, ubicada en Cancún, donde advirtió que no obtienen frutos quienes en política buscan avanzar a partir de la guerra sucia. “El que hace guerra sucia, politiquería, no es gente buena para el servicio público”, aseveró.