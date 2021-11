Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 4

Morena comenzó anoche la ruta de definición de los perfiles que someterá a encuesta para elegir a sus abanderados rumbo a las elecciones de las seis gubernaturas que se votarán el próximo año.

El Consejo Nacional ratificó las propuestas hechas por los consejos locales en Aguascalientes e Hidalgo de reducir la lista de aspirantes a cuatro nombres por entidad (dos mujeres y dos hombres), para que formen parte de una encuesta de la cual saldrán los aspirantes.

A la vez, decidió no ratificar la sugerencia del consejo estatal de Tamaulipas y asumir la batuta , pero mantuvo como candidata a Maki Ortiz Domínguez, ex alcaldesa de Reynosa y ex panista.

La propuesta original presentaba como perfiles a Ortiz Domínguez y Laura Moreno Trejo, junto con Héctor Martín Garza González y Adrián Oseguera Kernion, pero fue rechazada. Al final, el consejo avaló a Ortiz Domínguez con Olga Patricia Sosa Ruiz, junto con el senador Américo Villarreal y el delegado de programas federales, Rodolfo González.