Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó ayer de Cancún, Quintana Roo, a Washington para acudir a la novena cumbre trilateral de México, Canadá y Estados Unidos, a realizarse este jueves en la Casa Blanca.

Primero, sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; conversará con la vicepresidenta Kamala Harris y tendrá otro encuentro con Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Hoy, a las 5 de la tarde (tiempo de la capital estadunidense) se reunirá en privado con sus homólogos.

El programa del Ejecutivo mexicano es el siguiente: a las 11 de la mañana se encontrará con Trudeau en el Instituto Cultural de México. Posteriormente, su comitiva lo trasladará a la Casa Blanca, donde a la una y media estará con Kamala Harris.

A las 3 de la tarde sostendrá la reunión bilateral con Biden y a las 5 participará en la novena Cumbre de Líderes de América del Norte. Se prevé que concluya entre las 7:30 y y 8 de la noche.

En Cancún, López Obrador señaló que el tema de su propuesta de reforma eléctrica no se encuentra agendado, no obstante, estará dispuesto a defenderla ante Trudeau y Biden: lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y acabar con los abusos de las empresas particulares. ¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decir esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? ¡Pues no! Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos; ellos son personas íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como hacemos nosotros en México .

Ahí también abordó uno de los rubros que más le merecen atención: el sistema de salud, el cual será fortalecido y para el año próximo tendrá un aumento presupuestal de 15 por ciento, dijo; también llamó a protegerse del Covid-19: necesitamos vacunarnos todos, que quienes lo estaban pensando ya lo dejen de pensar y a vacunarnos . Para la compra del biológico, su gobierno ha dispuesto 45 mil millones de pesos.