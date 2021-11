L

a carrera del iraní Mohammad Rasoulof se ha visto acompañada de múltiples arrestos y prohibiciones para filmar debido al supuesto de que su cine pone en peligro la seguridad nacional y hace propaganda contra la república islámica. Pese a dichas restricciones, y con el apoyo de otros cineastas iraníes igualmente acosados, el director de Un hombre íntegro (2017) sigue trabajando en la clandestinidad y hace llegar su obra a festivales internacionales donde continuamente recibe reconocimiento. Su película más reciente, La maldad no existe (There is no Evil, 2020), obtuvo el Oso de Oro en la Berlinale en 2020. Aborda la pena de muerte y su impacto en quienes son obligadas a aplicarla; ha afianzado la suspicacia del régimen autoritario hacia el realizador y redoblado su ánimo censor.