e llama Reynaldo Baños y bajo el amparo de la diputada Martha Ávila se ha convertido, desde el Congreso de la Ciudad de México, en la más fuerte contradicción de todo lo que lucha y defiende la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Baños es el oficial mayor del Legislativo y pertenece a la tribu dominante, el de la familia Batres, que porta el penacho de la jefatura; él maneja al personal llamado de estructura , con el mismo signo de sus jefes: el resentimiento y el odio.

Al comienzo de esta Legislatura hizo firmar su renuncia a la gente contratada para encabezar ciertas áreas de trabajo, con lo que los dejaba en absoluta indefensión frente a cualquiera de las arbitrariedades que se pudieran cometer desde los grupos de poder.

Pero no sólo eso. Por primera vez en el Congreso, y si no nos equivocamos desde que se constituyó la Asamblea Legislativa, se condicionó el pago de lo laborado a la firma de la renuncia, es decir, si el empleado no signaba la separación voluntaria del cargo le era negado el cheque correspondiente a lo ya devengado. Baños construyó una trampa que ni el rey del outsourcing tuvo en mente.

Para los trabajadores fue el signo más claro de que venían tiempos difíciles, razonamiento que poco después se hizo patente: Baños obligó a los que querían o necesitaban seguir en sus puestos, a firmar contratos, ya no por un mes, como se hizo en agosto al finalizar la Legislatura, ni en septiembre y octubre, sino por sólo 15 días, es decir, al final de la semana pasada.

La incertidumbre y el terror a perder el empleo se apoderó del personal, y aunque las protestas iban en aumento siempre se hacían en tono muy bajo, casi entre susurros, para no alterar la tranquilidad del recomendado de la diputada Ávila, que seguramente tiene un contrato de larga duración.