D

rama queen, protagónico, teatrero profesional y chantajista a más no poder, Lorenzo Córdova se pasea por los medios de comunicación para llorar amargamente por el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año, en el entendido de que no le importa cómo lo llamen o califiquen, siempre y cuando no se metan con su dinero –y ello quedó claro desde el primer minuto de ejercicio del actual gobierno federal–, siempre al grito de ni un peso atrás .

La Cámara de Diputados (única institución facultada por ley para aprobar, modificar y/o rechazar el presupuesto de egresos que cada año el Ejecutivo pone a su consideración) decidió recortar 4 mil 913 millones de pesos (reasignados para programas sociales) al monto originalmente solicitado por el INE para el ejercicio 2022, lo que ha provocado otra pataleta de Córdova, quien se dice dolido por la total incomprensión de los inquilinos de San Lázaro.

Consecuencia de lo anterior, según dice, el Consejo General del INE –léase él y sus compinches– tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de la Constitución y las leyes , porque los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de los ciudadanos .

Pues bien, ¿cuánto ha costado a los mexicanos la ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos que Lorenzo dice defender? Córdova ocupa la silla de consejero presidente (primero del IFE, por los dos primeros meses de 2014, y después del INE, a partir de abril de ese mismo año) y en los siete años transcurridos se duplicó el presupuesto para el árbitro electoral, al pasar de poco más de 12 mil millones de pesos en el año citado a 24 mil 215 millones en 2021 (ello independientemente de las partidas autorizadas para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fepade). Por cierto, la inflación en ese periodo fue de 37 por ciento (información del Inegi).