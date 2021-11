n 2019, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, nuestro país tuvo el mayor intercambio comercial de la historia con su socio del norte, por alrededor de 614 mil 540 millones de dólares (sumando exportaciones e importaciones). El mercado de las compañias eléctricas privadas es importante, pero de menor cuantía. “La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría descarrilar más de 22 mil millones de dólares en instalaciones de energía solar, eólica y otras energías renovables propiedad de importantes empresas extranjeras como Iberdrola SA y Sempra Energy”, dice una información publicada ayer por Bloomberg. No son comparables. Por otra parte, no ha dicho el gobierno que tenga interés en descarrilarlas, sólo que dejen de robar. No es tema de la reunión de Andrés Manuel, por separado, con el presidente Biden y el primer ministro canadiense Trudeau, y en conjunto, con ambos, ya lo precisó el canciller Marcelo Ebrard. Pero si alguno introdujera el tema, anunció que eso va a contestar, con el debido respeto: díganle a sus empresarios que dejen de robar . (Biden y Trudeau saben de eso, también tienen problemas en casa). Se abordará el T-MEC, el acuerdo de libre comercio, pero el tema energético no está incluido en los 34 capítulos del tratado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano, dirigieron una carta a los tres goberrnantes la víspera de la reunion. Los sectores privados están profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano de reducir la competitividad privada en el sector energético , dicen en su extensa misiva. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, es un ex ejecutivo del grupo Femsa, del cual forma parte la cadena Oxxo. En agosto, de acuerdo con una información de la CFE, las 19 mil 350 tiendas dejaron de pagar 61 millones de pesos.

La agencia destaca una deuda pública baja comparada con la de economías similares, finanzas públicas robustas y un marco de política macroeconómica sólido. Señaló que el avance logrado en el programa de vacunación mitiga los riesgos asociados al desarrollo de la pandemia. Al 16 de noviembre, 84 por ciento de la población adulta en el país ya ha recibido al menos una dosis de las vacunas y se encuentra en el top 10 mundial con más de 120 millones aplicadas. Fitch resaltó que las finanzas públicas de México continúan mostrando un mejor desempeño que economías similares, registrando una relación deuda pública/PIB muy por debajo de la mediana de países con la misma calificación. Aunque el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está demostrando que es alérgico a los reflectores, habrá que reconocer que no se le descompuso el aparato que recibió de Arturo Herrera. Los ingresos tributarios se han fortalecido, casi financiarán la mitad de los 7 billones del presupuesto del próximo año, con gran mérito de los contribuyentes y, desde luego, de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, destacando la recaudación del IVA. Ya se recuperaron las plazas de trabajo registradas en el IMSS, perdidas por la pandemia. La agencia destacó que, si bien el paquete económico 2022 no vislumbra aumentos en impuestos, existen medidas para incentivar a los pequeños contribuyentes para incorporarse a la formalidad, como el Régimen Simplificado de Confianza. Es un gobierno sui generis éste de Andrés Manuel: de izquierda pero conservadoramente administrado. Desde luego, sigue habiendo muchos problemas, pero no quebró el país.

Tras el amago de Lorenzo Córdova de no hacer revocación de mandato, Arturo Zaldívar revira diciendo que recortes en presupuesto no son excusas para incumplir con responsabilidades. No sé, se me ocurre que se bajen el sueldo millonario para saldar los faltantes.

