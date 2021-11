Lorenzo Chim y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 34

El uso de cubrebocas no será obligatorio en edificios públicos de Campeche, siempre que quienes visiten esos inmuebles tengan completos sus esquemas de vacunación contra el Covid-19, dio a conocer la gobernadora Layda Sansores San Román.

En su programa de televisión por Internet Martes del Jaguar, en el cual divulga sus acciones de gobierno, la titular del Ejecutivo argumentó que más de 98 por ciento de la población campechana mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis de biológico contra el coronavirus y 89 por ciento ya tiene dos.

Asimismo, consideró que la reciente disminución de contagios y muertes en la entidad, donde sólo se confirmaron en los últimos dos días cuatro nuevos enfermos y ninguna defunción por SARS-CoV-2, no se debió al uso de cubrebocas, sino al proceso de vacunación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el uso de cubrebocas debe ser optativo en Campeche, pues fue uno de los primeros estados en los que se inoculó a habitantes y hay un gran avance en el proceso. No obstante, respaldó la determinación de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión contra la Protección de Riesgos Sanitarios local, de que la medida aún es obligatoria en establecimientos comerciales y restaurantes.