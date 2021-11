Pero Miranda nunca intervino las cuentas de las mineras ni les cobró el impuesto ecológico que, un año después, David Monreal quiere cobrar apelando a su solidaridad .

En tanto, este miércoles, por segundo día consecutivo, decenas de choferes y propietarios de taxis piratas mantenían tomada la sede de Ciudad Gobierno, paralizando prácticamente a toda la burocracia estatal, en demanda de que los dejen operar, pues recibieron del pasado gobierno estatal priísta permisos experimentales , para trabajar sin placas.

En un mensaje videograbado, Monreal Ávila advirtió que las mineras no pueden ser tan insensibles, y no puede ser que a Zacatecas, que les ha dado mucha riqueza, no le puedan pagar impuestos y corresponder. No queremos que nos den, no queremos dádivas, sino que sean socialmente responsables y ayudar a superar la emergencia económica por la que atraviesa la entidad, a dos meses de recibir las finanzas estatales en quiebra de su antecesor, el priísta Tello Cristerna.